Harry ja Meghani solvunud naaber: ma ei saa aru, miks nad siia tulid

Ameerikas puhtalt lehelt alustanud Harry ja Meghan teadsid juba kolimishetkel, et leiavad end Montecitos väga erilisest seltskonnast. California nooblisse Santa Barbara maakonda kolinud paar on meedia vahendusel korduvalt mõista andnud kodukandi võlust ja naabrite soojast vastuvõtust. Elavad ju seal maailmakuulsad staarid, nagu Oprah Winfrey, Rob Lowe ja Katy Perry.

Ja kuigi Sussexi hertsog ja hertsoginna on jõudnud paari aastaga nii mõnegi Hollywoodi staariga tutvust sobitada, leidub siiski üks inimene, kelle nad on pika ninaga jätnud: paari lähim naaber Frank.

88-aastane Ameerika mereväe veteran Frank McGinity, kes on püüdnud kaamerasse kodukandi rikkaliku ilu ja ajaloo, ütleb nimelt, et üleaedsed keeldusid tema soojast tervituskingist.

«Harry ja Meghan elavad vanal McCormicki kinnistul ja ma läksin nende värava juurde, kaasas filmid naabruskonnast, ent nad ei olnud huvitatud,» kirjutas McGinity aprillis ilmunud raamatus «Get Off Your Street: A Personal Travelogue», vahendab Express.

«Me ei näe neid siin kuigi tihti. See on üllatav, et nad üldse siia kanti elama tulid. Siia kolivad inimesed on tavaliselt vanemast generatsioonist. See on koht, kuhu vanad elevandid jäävad pidama ja kus nad ka surevad,» kirjutas McGinity oma raamatus.