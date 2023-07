ON, MIDA OODATA ⟩ Mööbliait avab peagi Tallinna külje all oma seni suurima kaupluse

«Tartu maantee algus on asukohana loogiline valik, sest on lähedal Tallinna ja ka Harjumaa elanikele, kuid jääb mugavalt tee peale ka teistest piirkondadest tulijatele. Suurem müügipind annab meile võimaluse panna välja peaaegu kogu meie e-poes olev tootesortiment,» kommenteeris Mööbliaida omanik ja juht Urmas Koorits.

Kahel korrusel asuvas kaupluses on võimalik osta või tutvuda ja tellimus esitada ligi 3500 sisustustootele. Kõik Mööbliaidas müügis olevad tooted on olemas kas vastavatud Tallinna poe laos või Tartus asuvas kesklaos ning seetõttu tuuakse Eesti piires kohale kõigest kolme tööpäeva jooksul. Poe sortimendis on olemas kõik vajalik kogu kodu sisustamiseks, välja arvatud köögimööbel. Esindatud on Ameerika suurim mööblitootja Ashley, Hollandi disainmööbli bränd Woood, mitmed Taani disainmööbli tootjad jt.