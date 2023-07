TALLINNA VESI SOOVITAB ⟩ Aiataimed kuival? Siin on kaks tõhusat lahendust vihmavee kogumiseks

Kõige lihtsam ja kiireim lahendus on tavalise veemahuti soetamine ja selle ühendamine vihmaveerenniga. Sedasi saab vihmavett juhtida otse mahutisse. Mahutist on võimalik täita oma kastekannu ja sellega kasta taimi.

Sellise kastmissüsteemi on endale paigaldanud näiteks Tallinna Ristiku põhikool. «Meie jaoks on vihmavee kogumine väga oluline, kuna oleme kooliaias juba mitmeid aastaid tegelenud erinevate õppeainete raames peenrakastide ja peenarde rajamisega. Varem tassisid õpilased aiasaaduste ja lillede kastmiseks vett koolimaja joogiveekraanidest, aga tänavu said seda kastekannudega võtta otse aiast vihmaveega täidetud mahutist,» rääkis Ristiku põhikooli huvijuht Birgit Sagar. Kevadisel vihmaperioodil oli mahuti vett nii täis, et ajas suisa üle. Tema sõnul õpivad lapsed tänu sellele puhast joogivett rohkem hindama ning mõistavad paremini, kui oluline on säästa ümbritsevat keskkonda.