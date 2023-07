KARJÄÄRIPÖÖRE? ⟩ Popdiiva Cher pani uue äri püsti

Meelelahutusmaailma üks suurim täht Cher ilmselt tutvustamist ei vaja. Üle kuuekümne aasta lavalaudadel fännide meeli köitnud megastaar on pärjatud lugematul hulgal auhindadega ning olnud koostööpartneriks arvukates projektides ja kampaaniates. 77-aastase muusiku karjäär on olnud sama kirju kui tema isiksus ja lavakostüümid.

Ärinaisest muusik on viimastel aastakümnetel proovinud kätt nii rõivadisainis, parfümeerias kui ka reklaaminduses. Meelelahutusmaailma tippude hulka kuuluv staar avalikustab nüüd aga oma viimase viie aasta suurprojekti.

Cherlato nimeline jäätis sündis koostöös jäätisetootjaga Giapo, kelle juhendamisel muusik viimased viis aastat oma brändi täiustas, vahendab Mashed. «Kõik algas viis aastat tagasi ja nüüd on see viimaks teoks saanud. Tulekul on veel palju põnevat,» vihjas Cher. Seda, kas staari loodud jäätist ka mujal maailmas müüma hakatakse, näitab vaid aeg.