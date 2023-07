SOOVITE PUHKAMA SÕITA? ⟩ Sellised kodud on varaste eest kaitstud

Jätke mulje, et maja ei ole tühi

Vargad tunnevad väga kiirelt ära elutu maja. On kindlad asjad, mida tuleks vältida, kui plaanite mõneks ajaks puhkama sõita:

Viimaseid punkte aitab ennetada lähedane inimene, kes saaks teie maja valvata. Kahjuks või õnneks on lähedase inimese pidev kohalolek parim kaitse halbade kavatsustega tegelaste eest. Üldjuhul tahetakse varastada kohast, kus puudub võimalus, et kuri pereisa kallale tungiks. Niisiis on kõige kindlam valida sissemurdmiseks pime ja tühjalt seisev maja.