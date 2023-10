Alaska tühjuses elav naine: lendan üle tunni, et poest piima tuua!

Salina koduks on Port Alsworthi nimeline küla, kus elanikke 2020 aasta seisuga 186. Tegemist pole vaikselt hääbuva kohaga, kuna rahvaarv on tõusuteel. Sellest hoolimata ei ole kauges Alaska külas elamine miski meelakkumine. Lähim päris linna meenutav asula on Anchorage, mis on ühtlasi suurim Alaskal. Kuid see jääb tema kodust 200 miili ehk natuke üle 320 kilomeetri kaugusele.