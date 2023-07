JURIST SELGITAB ⟩ Mida kujutab endast broneerimisleping

Üsna tihti tekitab inimestele segadust broneerimisleping ja selle sisu. Osaliselt on selles oma süü Eesti võlaõigusseadusel, mis reguleerib kõikvõimalikke lepinguid, kuid broneerimislepingu kohta ei lausu sõnakestki. Seetõttu eeldatakse broneerimislepingu nime järgi, et see on seotud müügitehinguga ja broneering kohustab osapooli sõlmima kinnisasja ostu-müügitehingut. Tegelikkuses see niimoodi seaduse järgi ei ole.

Broneerimislepingu näol on tihtilugu tegemist lihtkirjaliku ehk omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud lepinguga, mis peatab kinnisvaraobjekti müügipakkumise kokkulepitud ajaks. Kuigi seadus ei sätesta broneerimislepingule kohustuslikku vormi, pole välistatud ka suuline broneerimisleping.

Ei suulises ega ka lihtkirjalikus lepingus ei ole juriidiliselt siduvalt võimalik kokku leppida kohustuses sõlmida tulevikus kinnisvara müügitehingut, kuna asjaõigusseadus näeb kinnisasja omandamiseks või võõrandamiseks kohustavaks tehinguks ette notariaalselt tõestatud tehinguvormi.

Broneering on müügi ajutine peatamine

Broneerimislepingut on käsitlenud Riigikohus, mille suuniste kohaselt on vastavas lepingus võimalik kokku leppida selles, et omanik ei müü broneerimistasu eest teatud aja vältel kinnisvara kolmandatele isikutele, andes selleks põhimõtteliselt ostuhuvilisele lisaaega, et ta müügitehinguks vajalikud asjaolud korda saaks (näiteks pangafinantseering).