PILDID ⟩ Barbie kiidaks heaks! Padise kandis on müüa väga eriline perekodu

2008. aastal renoveeritud elumaja esimeselt korruselt leiab esikoja, sahver-panipaiga, kaks vannituba-tualetti, köögi, elutoa ja veel ühe väiketoa. Korrus ülevalpool on kolm magamistuba ja kabinet. Elamut köetakse ahju ja pliidiga, lisaks on õhksoojuspump. Vannitoas on põrandaküte, ühes vannitoas annab sooja ka ahi.

Kuusnurkse põhiplaaniga meistrikoda on ehitatud 2010. aastal. Tugev palkmaja on rajatud arvestusega, et seda oleks võimalik ka aastaringseks elamiseks kasutada. Kütta saab nii kamina kui õhksoojuspumbaga. Olemas on vesi, elekter ja kõik muu eluks vajalik.