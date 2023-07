Püha viha täis mees: naabri turvakaamera vaatab mu vannituppa!

Sydneys elav pere pöördus sotsiaalmeediasse, et leida oma probleemile mingigi lahendus. Naaber seadis üles turvakaamera, mis on suunatud nende vannituppa. Ühendust on võetud ka politseiga, kuid sealt öeldi, et naaber ühtegi seadust ei riku.

Hiljutises TikToki videos jagas mees klippi oma duširuumist, kus on selgelt näha kahte turvakaamerat, mis on suunatud otse tema kinnistule. «See on siis see dušš. Öelge mulle, kuidas see saab seaduslik olla. Palun öelge mulle. See on üks akendest, aga siinpool on veel palju aknaid,» selgitas ta videos.

Seejärel läks mees maja alumisele korrusele, kus on nii vannituba kui ka köök ja elutuba. Ta näitas, kuidas kaamerad nende poole vaatavad.

Ühes teises videos räägib mees, kuidas ta tunneb, et tema privaatsust on rikutud. Politseist abi ei ole, kuna sealt öeldi, et tegemist on naabritevahelise tüliga ja juriidiliselt ei tee naaber midagi valesti. Mehel soovitati ühendust võtta juristiga.