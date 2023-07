Üle kahe Eesti keskmise palga! Tallinna üüritakse ülikallist korterit

Üürile antav korter asub maja viiendal korrusel ja selle koosseisu kuulub panoraamvaatega köök-elutuba, millelt pääseb pea 40 ruutmeetri suurusele terrassile. Lisaks veel kaks tuba, mida saab soovi korral kasutada laste tubadena, üks suur magamistuba, koos garderoobi, privaatse vannitoa ja rõduga. Korteri sissepääsu juures on veel eraldi garderoob, tualett ja vannituba. Korteri pindala on 122 ruutmeetrit, millele lisandub ca 50 ruutmeetrit terrassipinda.

«Võib julgelt väita, et tegemist on Tallinna ühe kõige luksuslikuma kortermajaga,» kirjeldab korterit seda välja üüriv Uus Maa Luxumi maakler Lii Salusaar.

Korter on sisustuses on kasutatud vaid kvaliteetseid materjale, mööblit ja tehnikat. Soovi korral jääb uute elanike kasutusse kogu sisustus. Maakleri sõnul on vajadusel võimalik ka mööbli osas eraldi läbi rääkida.