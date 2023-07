KULUD KONTROLLI ALLA ⟩ Loe, millistel tingimustel saab koju energiasalvesti paigaldada

Ta nentis, et kui päikesepark on juba olemas, siis eraldi lube energiasalvesti paigaldamiseks ei ole tarvis, kuid kui luuakse uus täislahendus ehk päikesepaneelid ja energiasalvesti koos, tuleb päikesepaneelide paigaldamiseks teha kohalikule omavalitsusele teatis.

Investeering energiatõhususse tõstab kinnisvara väärtust

Inbanki Eesti äriüksuse juhi Valdeko Kübarsepa sõnul aitavad nii küttesüsteemide vahetamist kui päikesepaneelide ja energiasalvestite paigaldamist finantseerida turul olevad erinevad finantseerimislahendused, näiteks nii roheline laen kui järelmaks. «Võttes arvesse üha kallinevaid majapidamiskulusid, on viimane aeg mõelda sellele, kuidas energiakulukad küttesüsteemid ökonoomsemate vastu vahetada või kuidas luua olemasolevale süsteemile lisavõimalusi, et kulusid optimeerida. Roheenergia laenu või järelmaksuga saab suure investeeringu jagada ka pikema ajaperioodi peale, tehes seeläbi uue lahenduse paigaldamise taskukohasemaks,» lausus Kübarsepp. Ta lisas, et sobiva finantseerimislahenduse valimisel tuleks arvesse võtta nii soetatava vara hinda kui ka tarbija maksevõimekust igakuiste kuumaksete tasumisel.

Inbanki Eesti äriüksuse juht selgitas, et rohelised finantseerimisvõimalused on seotud investeeringuga kinnisvarasse ja kulude säästmisse, mitte lihtsalt tarbimisse, mistõttu pakutakse neid ka väga mõistliku intressimääraga. «Ka eesootavaks kütteperioodiks prognoositakse energiahindade tõusu, mistõttu võib pikas perspektiivis võit tänu roheenergiale olla suurem kui igakuisele kuumaksele kuluv summa ning makstava intressi teenib energia säästult igal juhul tagasi. Peale selle tõuseb ka kinnisvara väärtus, sest turul hinnatakse rohkem kodusid, millel on targad energialahendused. See on investeering tulevikuks,» lisas Kübarsepp.