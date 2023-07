KASUTA VÕIMALUST ⟩ Maatükkide müüjatel on kitsas käes

Maade müügipakkumiste arv on mitmekordistunud eranditult kõikides Eesti maakondades. Niisamuti eranditeta on kõikide Eesti maakondade maatükkide keskmine müügipakkumiste hind kinnisvaraportaalis KV.EE tulnud aastatagusega võrreldes alla mitmekümmend protsenti.

Maatükkide müügipakkumiste hinda on läbi ajaloo iseloomustanud asjaolu, et müügikuulutuse ja tehingu hind erinevad suurel määral. Maade müüjad kalastavad lootusega leida kedagi, kes on valmis turutasemest oluliselt rohkem maksma. Enamasti on tehingu üle läbi rääkides tulnud hinda allapoole tõmmata.