NAKKUSALLIKAS TEADMATA ⟩ Rootsis möllab listeeria

Kuni täpse nakkusallika leidmiseni kutsub amet riskirühmadesse kuuluvaid inimesi üles pöörama erilist tähelepanu sellele, mida nad söövad, vahendab Iltalehti. Riskirühma kuuluvad rasedad, halva tervisega eakad ja inimesed, kelle immuunsüsteem on nõrgenenud.

Rootsi toiduamet kahtlustab, et haigusjuhtumeid on põhjustanud vaakumpakendatud külmsuitsulõhe. Seni ei ole aga täpselt selge, milline toode haigusjuhtumite taga on.