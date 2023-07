LAENUSPETSIALIST ⟩ Kas kodulaenu tasub võtta kõrge euribori ajal?

Lisaks on alati võimalik tulevikus laenulepingu tingimused üle vaadata. Tingimuste muutmisega peavad olema muidugi nõus nii laenuvõtja kui ka laenuandja ning üldjuhul hinnatakse olukorda nii, et mis oleks selle laenu hind siis, kui just täna võetaks uut laenu. Kõik laenulepingu muudatused on tasulised, seega tuleb ka muudatust soovides ja tehes olukorda hinnata ja teha vajalikud arvutused. Seega laen võetakse küll mitmekümneks aastaks, kuid tingimusi ja pakkumisi saab küsida ka pärast lepingu sõlmimist.

Arendajad teevad aina enam pakkumisi

Kinnisvaraturu aktiivsus on võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenenud: pakkumisi tuleb küll juurde, aga ostjad on veel mõnevõrra ebakindlad. Väiksema nõudluse tõttu on arendajad ettevaatlikumad uute projektide turule toomisega, kuigi võimekus selleks on neil täiesti olemas. Sellest annab märku ka asjaolu, et pealinnas on müügis ligi kolmandiku võrra rohkem arendusi võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga ning ostjaid meelitatakse eri kampaaniatega. Uusarenduste puhul ei ole näha hinnalangust, sest arendajate finantsseis on tugev, ehitushinnad on stabiliseerunud ning seega ei ole arendajatel kiiret uute korterite müügiga.