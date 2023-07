Juustuekspert õpetab: sedasi ei lähe juust mitte kunagi halvaks

Helsingis Hakaniemi hallis Lentava lehmä ehk lendava lehma nimelist juustupoodi pidav Laura Mauno õpetab, et õigesti säilitades juust küpseb, kuid ei rikne. «Kõik juustud muutuvad lõpuks küpseks ja kuivaks nagu parmesan. Küps juust ei muutu tegelikult mittesöödavaks, isegi kui seda hoitakse külmkapis 40 aastat,» ütleb ta.

Mauno selgitab Iltalehtile, et oluline on hoopis see, kuidas juustu säilitatakse. Probleem seisneb tõsiasjas, et plast ei hinga ning juustu pinnale kondenseerub niiskus, mis on kõige kurja juur. Esimene ja kõige olulisem ongi juustueksperdi sõnul eemaldada toodet ümbritsev kile. Ideaalis tuleks juustu säilitada vahapinnaga spetsiaalses juustupaberis. Mõistagi pole kõigil seda käepärast võtta, kuid Mauno sõnul teeb sama töö ära küpsetuspaber.

Juustu pinna kuivamise vastu aitab Mauno sõnul see, kui õhuga kokkupuutuvat pinda uuendad ehk sööd selle ära enne kui see kivistub. See kehtib sellistele juustudele nagu goudad ja edamaid. Õigesti pakendatult püsib lõikepind värske umbes kümme päeva.

Kõvade juustude nagu parmesani kohta teab Mauno rääkida seda, et hallitust nähes ei tasu juustu kohe ära visata. «Kui kõva juustu pinnale tekib hallitus, ei tähenda see, et juust on halvaks läinud. Valge jahune hallitus lõigatakse lihtsalt pealt ära, pärast mida saab juustu süüa.»

Mauno tuletab meelde, et juust on omamoodi hoidis, mis leiutati üleliigse piima säilitamiseks. «Juust ei lähe tegelikult halvaks. Kuid värske lõikepind on hädavajalik,» ütles ta.

Kuid mida teha kõigi nende ununenud ja kuivanud juustutükkidega? Eesti oma Juustukuningate perel on selleks kaks head ideed. Üks variant on juustu ülejäägid riivida ning neid toidu valmistamiseks kasutada. Riivjuustu saab ka väga hästi sügavkülmutada.

Teine variant on itaallaste eeskujul kasutada ülejäänud juustutükke toiduvalmistamisel, näiteks: