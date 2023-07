EESTI PSÜHHOLOOG HOIATAB ⟩ Kui kodune kaos hakkab ärritama, ei tohiks seda ignoreerida

Kodu koristamine ei ole vaid praktiline vajadus. Psühholoogi sõnul mõjutab see ka meie vaimset heaolu. Hoiuruumi nappus võib rikkuda tuju ja tõsta stressitaset. Samas ei tähenda see tingimata, et peaksid kodu suurema vastu välja vahetama. Olemas on hulk nippe, mis aitavad armastatud asjadele rohkem ruumi luua. Iga inimene tajub segadust erinevalt. Ent kui kodune kaos hakkab juba ärritama, ei tohiks seda ignoreerida.

Segamini toas võib olla raskem keskenduda

Psühholoogi ja Peaasi.ee koolitaja Elina Kivinuki sõnul mõjutab inimese üldist heaolu ja vaimset tervist teda ümbritsev keskkond, sealhulgas kodu ja selle korrashoid. «Korras ja puhtas kodus on enesetunne parem. See on osaliselt seotud inimese enda vajadusega asjaolusid kontrollida. Tunneme vähem stressi, kui asjad on käepärast, ning turvatunne suureneb, kui esemed on leitavad just siis, kui neid vaja on,» sõnas Kivinukk ja selgitas, et inimene tunneb end üldiselt paremini, kui ta saab asju seada enda soovi järele.

Iga asi olgu oma kohal. Foto: Ikea

Sel põhjusel tasub pöörata tähelepanu asjade hoiustamisele kodus ja leida igale esemele oma koht. Nii tekib vajadus koristamise järele harvemini.