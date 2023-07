SOOME TIPPSOMMELJEE SPIKKER ⟩ Millist veini valida erinevate liha- või kalaroogade kõrvale?

Vein on küll maitseasi, aga siiski on mõned nipid ja uued trendid, mille järgimine teeb sobiva veini valimise natuke kergemaks. Soovitusi jagab Soome Bottlescouts veinispetsialist ja Prisma Paar veinikontseptsiooni looja Kim Moliis, kes on sommeljeena töötanud ligi 30 aastat.

Moes on kergemini joodavad veinid

Tarbijate jaoks vägagi tuntav trend on aga see, et veinid on viimastel aastatel muutunud palju kergemini joodavaks. Kui varem olid moes alkoholisisalduse poolest kangemad, tummisemad, konsentreeritumad ja isegi värvilt tumedamad veinid, siis vähehaaval on veinid muutunud aina kergemaks, värskemaks, mahlasemaks, siidisemaks ning on vähenenud ka alkoholisisaldus. Punased veinid on täna vähem tanniinised ja rasked, vaid pigem siidised ning roosad veinid on muutunud värvilt kahvatumaks. Moes on värskus, puuviljasus ning tasakaalukas ja kerge happelisus. Ja seda olenemata aastaajast!