Appi, appi! Tegid võõrale mööblile pleki, aga ei taha vahele jääda? Tee nii, et asitõendid kiiresti likvideerida

Kiiesti-kiiresti!

Võtame teoreetilise olukorra, kus oled klassikaliselt hallile kangad kattega diivanile ajanud peale törts punast veini. Sõber, kelle mööblit rikkusid, on ise samal ajal näiteks poes veini kõrvale juustu ostmas. Aega sul palju ei ole, seega tuleb tegutseda kiiresti.

Esimese asjana tuleb haarata köögi- või tualetipaber ning sellega võimalikult palju veini paberisse imeda. Tupsuta plekki paberiga nii kaua, kuni see enam veini endasse ei ime. Ära tee seda suure jõu või hõõrumisega, kuna sedasi surud veini veel sügavamale kiudude vahele.

Vana hea nõudepesuvedelik

Järgmisena kanna plekile nõudepesuvedelikku ja vett, haara võimalikult puhtaks pestud nõudepesusvamm ning hakka plekki kangast välja hõõruma. Hõõru tugevamalt seda osa, mis on otseselt määrdunud ning järjest õrnemalt seda kangaosa, mis pleki ümber. Vajadusel lisa vett, et pesuvahend paremini toimiks. Kui sul on juhuslikult ligipääs riietelt tugevate plekkide eemaldamiseks mõeldud vahendit, siis nüüd on aeg ka see plekile kanda vastavalt pakendil olevale juhendile.

Plekk peaks paari minuti jooksul kaduma, kuid märg kangas on kuivast tumedam ning võib plekki peita. Siiski on see ilmselt juba kadunud ning seebivesi tuleb kätte saada. Kasuta selleks samuti köögi- või tualetipaberit, mis niiskuse koos seebiga endasse imeb. Kui paber enam ei märgu, haara tolmuimeja, eemalda sellelt otsik ning käi sellega niiske ala korralikult üle, sest ka see aitab kuivatada ning seebivett eemaldada.

Kuivata kiiresti!

Nüüd kui plekki on pesuvahenditega töödeldud ja see kadunud ning seebivett võimalikult palju kangast välja imetud, tuleb mööbel kuivaks saada. Parim on selleks kasutada fööni, mille kuuma õhujoaga üle pleki käia kuniks see kuiv on. Selleks võib kuluda oma hea kümme minutit, kuid kangas saab kuivaks ja õnnetuse asitõendid likvideeritud.