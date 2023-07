VIIMANE AEG TEGUTSEDA ⟩ Tudengid lükkavad Tartu üürihindu Tallinnale lähemale

Rebase sõnul on hetkel üürikinnisvaraturul täiesti normaalne periood ning pakkumiste tipp selles sektoris oli eelmise aasta sügisel. Tema sõnul oli see paljuski tingitud sellest, et 2021–2022. aasta teise pooleni osteti aktiivselt just üürikinnisvara ning see jõudis turule eelmise aasta sügisel. «Praeguseks on turg rahunenud ja oleme pakkumiste poolest praegu Tallinna varasemast tipust kaks korda maas. Suurim pakkumine on Tallinna kesklinnas, aga tudengid ilmselt kesklinnas korterit üürida ei jaksa või vähemalt pole see ratsionaalne,» rääkis Rebane.