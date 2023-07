Verinoor saksa tippjalgpallur jätab võlgadesse uppuvad vanemad peavarjuta

Jalgpallitähe ja tema vanemate vahelised suhted on pikalt keerulised olnud. Kohe pärast 18-aastaseks saamist katkestas Moukoko kõik oma perekonnavahelised sidemed. Perekonnale lähedased olevad inimesed ütlesid Bildile, et tüli põhjuseks oli raha.

Perekodu ostnud Josephi ja Marie võlad kasvasid neile üle pea. Bildi toimetusse jõudnud kohtudokumentidest selgub, et jalgpalluri vanematel on kohustusi kolme võlausaldaja ees kogusummas 514 981,39 eurot. Kinnistu on kirjutatud Moukoko ema nimele ning selles on üheksa tuba, neli vannituba, kaks kööki ja garaaž.