Mida tähendab Heinzi toodetel olev number 57?

Loogiliselt mõeldes, tähendab loosung ilmselt seda, et ettevõtte valikus on 57 erinevat toodet. See on hea pakkumine, kuid kahjuks mitte õige vastus. Ettevõtte valikus on täna kordades rohkem tooteid kui 57 ning ajal, mil antud loosung esimest korda Heinzi tootele pandi, oli ettevõtte valik kõvasti väiksem.