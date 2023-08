NÄDALAVAHETUSEL METSA? ⟩ 4 kasulikku nõksu, et sina ja lähedased ära ei eksiks

Kui metsas olles hakkab tekkima tunne, et võid olla eksinud, tuleks tegutseda kohe ja kiirelt, mitte jääda ootama, sest väljas võib kiirelt pimedaks minna ning võib tulla ette ka juhus, kui mobiiltelefoni aku hakkab peagi tühjaks saama. Nii muutub abi otsimine ning inimeste leidmine keerulisemaks. „Metsa minekut planeerides tuleks lähtuda põhimõttest, et peate jääma sinna ööseks. See aitab paremini hinnata seda, et mida peaks metsa kaasa võtma,“ sõnas Britta Sepp.