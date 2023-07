Mida tuleks teada suitsetamisest toitlustuskoha terrassil?

Terrassil suitsetamine tekitab vastakaid tundeid ning kokkupõrked suitsetajate ja mittesuitsetajate vahel on sagedased. Paslik on meelde tuletada mõned juhised, mis aitavad juhtida olukorrale tähelepanu ja tõsta inimeste teadlikkust.

Jälgi, mis on terrassil lubatud ja mis keelatud

Suitsetamine on seadusega reguleeritud. Eestis on suitsetamine toitlustusasutuses alates 2007. aastast lubatud ainult suitsetamisruumis või vastavalt märgistatud alal. Samas on igal asutusel vaba voli otsustada, kas terrassidel ja välialadel lubada külastajatel vabalt suitsetada, suitsetamine sootuks keelata või lubada suitsetada ainult teatud alal.

Enamikes Euroopa riikides on suitsetamine restoranide ja baaride siseruumides keelatud, kuid on ka riike, kus suitsetamine on terrassidelgi keelatud. Näiteks keelas Rootsi 2019. aastal sootuks toitlustusasutuste terrassidel suitsetamise. Kui reisid, ole tähelepanelik ja jälgi, mis on lubatud ja mis keelatud, et mitte teisi külastajaid häirida.

Pea meeles, et tubakasuits on ebameeldiv ja kahjulik

Söömise või joomise ajal on suitsuhaisu sissehingamine äärmisel ebameeldiv eelkõige mittesuitsetajatele: suitsuhais on tugev ja häirib einestamist terrassil.

Sigaretisuits, mis tekib tubaka põlemisel, sisaldab tuhandeid aineid. Nendest ligi 100 kemikaali on ohtlikud ning võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme, sealhulgas vähki, südamehaigusi ja kopsupõletikku. Samuti mõjutavad vingugaas, butaan ja ammoniaak passiivseid suitsetajaid. Uuringud näitavad, et passiivne suitsetamine põhjustab Euroopa Liidus igal aastal 19 000 surma ning 18 protsenti mittesuitsetajatest puutub kokku tubakasuitsuga just avalikes ruumides.