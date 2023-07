NÄDALA RESTORAN ⟩ Kihnu räimerullid valges rüüs

Just seal on Tõstamaa Meierei restoran, mis juba möödunud suvel sai uksele põhjamaade restoranijuhi White Guide’i tunnustussildi. Saja-aastase ajalooga meierei on pärast paarkümmend aastat tühjalt seismist renoveeritud väikeseks maahotelliks ja restoraniks, säilitades algupärasest nii palju kui võimalik. Silmipimestavalt ja kutsuvalt valgesse rüüsse pakitud sõjaeelsest võitööstusest on alles palkseinad ja Tõstamaale iseloomulik kollane tellis. Ning mõelda: veel 1980ndail andis meierei tööd kolme­kümnele inimesele, ja tõesti, seal valmistati aastas 240 tonni Pärnu juustu.