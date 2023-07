NÄDALA KODU ⟩ Paigavaimu kandjad

Kui Taavi ja Birthe Liivandi said Hiiumaal Hautselja talu omanikeks ja rajasid oma kiviklibusesse valdusse meteoriidikraatri serval lavendlipõllu, siis selgus, et talu kunagised asutajad Andrus ja Marie olid samas kasvatanud ravimtaimi, sest tarmukas perenaine oli olnud Pühalepa kihelkonnas tuntud ravitseja. Lavendlil on ka raviomadused. Aga lavendlile ei mõelnud Liivandid saarele maakodu soetades esialgu üldse.