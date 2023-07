NÄDALA AED ⟩ Teomunad või väetis?

Aias tegutsevatest kahjuritest ühed vastikumad ja visamad on hispaania teetigu ja mustpeanälkjas – võõrliigid, kelle aplusel pole piire, kes liiguvad teiste tigudega võrreldes üsna kiirelt ja paljunevad mõõdutundetult. Ei piisa üksnes lootusest, et nad teie koduaeda ei tule, sest need tegelased võivad sinna sattuda täiesti kogemata, ettevaatamatusest.

Tigude jt aiakahjurite arvukusele on viimaste aastate soojad ja paksu lumekattega talved hästi mõjunud – nende populatsiooni see vähendanud ei ole. Kurb tõsiasi on ka see, et isegi kui täiskasvanud isendid talvega hukka saavad, elavad teomunad talve kusagil kompostikastis või kõduneva puidu vahel ometigi üle ja kevadel alustavad noored aplad loomad aias oma hävitustööd.