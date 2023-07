Tuhaämbri verandale unustanud sauekas peab tänama naabrit, et suvemaja alles jäi

Miks ei hoolita tuleohutusest?

G4Si tellitud uuring näitab, et suitsuanduritega olukord kõige kehvem pole. Nimelt on see olemas 90 protsendil eluhoonetest ning 94 protsendil elukohtadest, kus on tahkeküttekolded või gaasiseadmed. Kohustuslik vingugaasiandur on aga vaid 75 protsendil kodudest ning 55 protsendil suvilatest.