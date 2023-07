TOIT KUKKUS MAHA ⟩ Kas 5 sekundi reegel peab ikka paika?

Me kõik oleme kuulnud viie sekundi reeglist, mille korral tuleb maha kukkunud toidupala kähku üles korjata. Kui tegijal õnnestub see viie sekundiga üles korjata, kõlbab toidupaluke süüa küll. Kuid kas ikka kõlbab?

Tõenäosus, et maha kukkunud toit meile tervisehäireid põhjustaks, on enamiku jaoks väike. Eakad ning nõrgema tõvekindlusega inimesed võiksid aga viie sekundi reeglist hoiduda, kuna nende immuunsüsteemid ei pruugi bakteriga pealetungiga hakkama saada.

Lad Bible kirjutab, et palju oleneb ka pinnast, kuhu toidupaluke pudeneb. Mitmed uuringud on näidanud, et paksu vaipkattega põrandalt haakus toidu külge märkimisväärselt vähem baktereid kui põrandaplaatidelt või parketilt. Puitpõrandatel sõltub toidu saastatus näiteks toidu konsistentsist.