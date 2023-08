KOHUTAV ⟩ See tegur on põhjustanud tänavu viis korda rohkem õnnetusi kui mullu

Tänavu juulis on ERGO kindlustus tegelenud tavatult suure hulga piksekahjudega: inimesed on pidanud äikese pärast lausa viis korda sagedamini kindlustuse poole pöörduma kui läinud aastal samal ajal.

Pikne tegi tänavu juulis inimeste kodudes sama palju kahju kui mullu nelja suvisema kuuga, juunist septembrini. «Kodudes on kahjustada saanud ruuterid, pliidiplaadid, väravaautomaatika, valveseadmed, küttepumbad, telekad,» kirjeldas ERGO kindlustuse ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Tänavu juulis tegeles ERGO kindlustus 20 eraisiku piksejuhtumiga, kokku on kahjud praeguse seisuga 26 550 eurot. Mullu juulis oli selliseid juhtumeid neli. «Otsetabamusi õnneks on vähe. Üldiselt lööb pikne kuskile lähedale ja vooluvõrgus tekib ülepinge, mis kahjustab vooluvõrgus olevaid seadmeid,» ütles Lepvalts.

Kõvemini on pihta saanud ka ettevõtted. «Võrreldes 2022. aasta juuliga oli selle aasta juulis ettevõtete vaates kolm korda rohkem piksest tingitud kindlustusjuhtumeid,» ütles Lepvalts.

Ka ettevõtete vaates saavad pikses enamasti kannatada erinevad elektroonikaseadmed. Juulis said ERGO kindlustuse kaitse all olevad ettevõtted piksekahjusid kokku 25 000 euro eest. Kahjustusi said erinevad objektid alates lasteaedadest kuni hotellideni.