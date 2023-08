OMA KANDI PÄRL ⟩ Meie mõistes üsna tavatule kõrghoonele väljastati ehitusluba

Nüüd on ainulaadse hoone püstitamiseks Linnavalitsusest ehitusluba väljastatud ja Fausto Capitali sõnul algab töö juba käesoleval aastal. Hoonest saab keskkonnasõbraliku ehituse kvaliteedimärk, mis ühtib kogu Fahle Parki säästliku, rohelise ja jätkusuutliku elu- ja ärikvartali kontseptsiooniga.

«Kuna pea pool kogu süsinikujalajäljest tuleb ehitusest, siis on selles sektoris võimalik palju ära teha. Tartu mnt 84B puitkonstruktsioonidel kõrghoone ja Fahle Parki roheline elu-ja ärikvartal laiemalt on heaks eeskujuks kogu ehitussektorile ja toetab Tallinna rohepealinna tiitlit. Lisaks sisulisele kvaliteedile paistab maja keskkonnasõbralik sõnum tänu planeeritud haljastuse mahule ka möödujatele silma. Seetõttu sobib hoone suurepäraselt ühe olulise Tallinna sissesõidu äärde linna ehtima,» rääkis Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

Uue hoone ristkihtpuidust konstruktsioonide ökoloogiline jalajälg on väga väike ning taastuva toorainena on puit suurepärane süsiniku ladestaja. Tema kõrge tulekindlus ja soojusisolatsioon tagab energiasäästlikkuse ja madalad küttekulud. Samuti on naturaalsest materjalist valminud hoone sisekliima palju tervislikum bürootöötajate jaoks.