VASTIK VÕI NUTIKAS? ⟩ Vaata, mida tehakse kasutatud hotelliseepidega

Science Insideri avaldatud videos näidati hiljuti ühe seepide taaskasutamisega tegeleva tehase tööd ja tegemisi. Floridas asuvas tehases tegutseb Clean the Worldi nimeline organisatsioon, mis kogub vanu hotelliseepe, lagundab neid, desinfitseerib ja vormib neist uued tükid, teatab New York Post.

Klipis jagatakse, et hotellid viskavad igal nädalal välja miljoneid kasutatud seepe, aga need ei pea prügikasti minema. Selgus, et tehasesse töötlemisse jõudnud kasutatud seebid pärinevad umbes 1,4 miljonist hotellitoast üle terve maailma.

Protsess algab, kui kasutatud seebitükid asetatakse masinasse, mida nimetatakse rafineerijaks, mis riivib seebid ja puhastab ülemistele kihtidele jäänud mustuse ja karvad. Seejärel surub rafineerija välja nuudlilaadsed ribad, mis seejärel kuumutatakse ja segatakse veega. Bakterite hävitamiseks pleegitatakse neid seitse kuni kaheksa minutit. Seejärel liigub desinfitseeritud partii teise rafineerimistehasesse, enne kui see vormitakse uueväärseteks seebitükkideks.

Eelmisel kuul üles laaditud videol on rohkem kui 22,7 miljonit vaatamist ja tuhandeid kommentaare kasutajatelt, kes arvasid, et selline taaskasutus on vastik. Üks kommenteerija sõnas, et pärast video vaatamist on ta kindel, et võtab järgmisel korral hotelli enda seebi kaasa. Teine inimene aga arvas, et palju lihtsam on tahke seebi kasutamine lõpetada ja eelistada selle asemel vedelat seepi. Mitmed videot kommenteerinud inimesed aga arvasid, et tegemist on väga nutika ja hämmastava protsessiga.