EESTI PSÜHHOLOOG JAGAB ⟩ Praktilisi nippe, kuidas innustada lapsi enda järelt rohkem koristama

«Lapsed vajavad hästi läbi mõeldud hoiulahendusi mitte ainult suuremate esemete, näiteks rõivaste või mänguasjade tarbeks, vaid ka pisematele asjadele, näiteks kirjutus-, joonistus- ja meisterdamisvahenditele. See tähendab, et isegi kui lastetoas on olemas kapp, kus on piisavalt riiuleid, võib seda täiendada sobivate lisade, näiteks sisukorrastajate, karpide ja kastidega väiksemate asjade jaoks. Isegi riidekappi või sahtlitesse paigutatud rõivad saab panna spetsiaalsetesse kastidesse ja kokku voltida. See teeb asjade korrashoidmise hõlpsamaks ja võimaldab harvemini koristada. Lisaks võiks kastidele ja riiulitele kinnitada sildid, mis lihtsustavad koristamist veelgi,» ütles Saluste. Ta lisas, et kui jätta paljud asjad nähtavale, eriti kui need on väikesed või eri värvi ja kujuga, jätab see mulje, et ruum on segamini.