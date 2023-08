ETTEVAATUST ⟩ 3 põhjust, et kohvimasin kohe välja vahetada

See on selge ja tugev märk, et nüüd on aeg hakata uut abimeest valima. Te saate küll puhastamise ja katlakivi eemaldamisega masinat võimalikult kaua töös hoida, kuid kütteelemendid ja pisikesed detailid kuluvad aja jooksul lihtsalt ära.

Teatud asjadel on oma aeg, millest küll võib üle minna, kuid ei ole mõistlik. Kui te olete igal pool mujal joonud modernse ja peene kohvimasina kohvi, aga teil endil on kodus vana ja rögisev masin, tuleks võimaluse korral endalegi uus ja parem muretseda. Kohvimasina mõte on hea maitse ja mugavus. Äkki on teie nõudmised hea kohvi osas läinud rangemaks või lihtsalt soovite te luua uue kohvijoomise ajastut – kõik need on väga teretulnud põhjused.