Värske uuring: padjapüürid on räpasemad kui WC-pott

Silmi avavas uuringus paluti vabatahtlikel neli nädalat oma voodipesu pesemata jätta, et uurida madratsite ja voodipesu mikroskoopilisi osasid. Nad leidsid, et ühe nädala pärast sisaldasid padjapüürid ja linad kolm kuni viis miljonit kolooniaid moodustavat ühikut ruuttolli kohta. Neljandaks nädalaks oli see arv tõusnud peaaegu 12 miljonini. Üllataval kombel oli vaid nädal varem pestud padjapüürides üle 17 000 korra rohkem baktereid kui tavalises tualettruumis.

Uuringus tuvastati neli peamist bakteritüve, kusjuures üle 41 protsendi bakteritest on tuntud kopsupõletiku ja mitmesuguste infektsioonide põhjustajana. Leiti ka batsille, mis on seotud toidumürgituse ja muude taoliste haigustega.

Siiski näitasid tulemused, et kogu meie voodipesu ei ole võrdselt aldis bakterite levikule. Kuigi me võime iga päev pesta oma nägu ja pead, ei tähenda see, et padjapüüridel oleks seetõttu vähem baktereid.