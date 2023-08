PROOVIKIVI ⟩ Itaalias pakutakse euroseid maju, asja juures on senisest rohkem konkse

Üliodavad kodud asuvad Pratola Pelignas Apenniinide mägedes, Itaalias Abruzzo piirkonnas ja umbes kahe tunni kaugusel Roomast, kirjutab The Mirror.

Itaalia kodukava eesmärk on julgustada inimesi elama Itaalia hõredamalt asustatud piirkondades. Samuti arvatakse, et nende kodude parandamine ja hõivamine aitab lähiaastail parandada väikelinnade majanduselu.

Odavmajade projektis osaleb ligi 25 Itaalia omavalitsust, muu hulgas leidub pakkumisi nii Sitsiilias, Sardiinias kui Toscanas. Samuti leiab odavaid kodusid Liguuriast, Pugliast, Campaniast ja Emilia-Romagnast. Õnnelikud ostjad ei saa mitte ainult soodsat kinnisvara, vaid neil on ka lihtne juurdepääs lähedalasuvatele talispordikuurortidele.

Abruzzo piirkonnas tuli näiteks hiljuti pakkumisele 250 eurost maja, mis vajavad hädasti remonti ja iluravi. Paljud linnad on ostjatele kehtestanud tähtajad, mille jooksul tuleb kodud korda teha. Abruzzo ametiasutused on aga astunud sammu kaugemale, nõudes ostjailt 10 000 eurot, kui nad ei esita poolaasta jooksul oma renoveerimisplaane. Samuti eeldatakse ostjailt, et renoveerimistööd lõpetatakse esimese kolme aastaga.