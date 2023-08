EKSPERT ⟩ Tärganud on 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses levinud trend

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul oleneb suvekodu renoveerimiseks laenu saamisel palju sellest konkreetsest kinnisvarast, mida soovitakse remontima hakata. Oluline on nii hoone seisukord kui asukoht, samuti loomulikult see, kui palju inimene laenu vajab.

«Kui küsimus on väiksemates summades, siis kuni 20 000 eurot on võimalik võtta väikelaenuna,» märkis Rebane. Väikelaenu hind pole seotud euriboriga ja seega ei pea kartma ka selle tõusmist.

Kui aga on plaanis suuremat sorti renoveerimine ja vaja juba mõnevõrra kopsakamat summat, siis sobib Rebase sõnul selleks näiteks ideelaen, mille hind on seotud euriboriga ja intress veidi kõrgem kui kodulaenul. „Kuna selle laenu tähtaeg on lühem kui kodulaenul, siis peab silmas pidama, et igakuine kulu laenumaksele võib tulla päris arvestatav,“ rääkis ta. Teisalt kui on plaanis ette võtta põhjalik ümberehitus, siis on Rebase sõnul võimalik selle tarvis taotleda ka ehituslaenu, mis sarnaneb oma olemuselt ja tingimustelt rohkem kodulaenule.