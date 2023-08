NÄDALA RETSEPTID ⟩ Augusti delikatess: vähid

See on suve lõpuga kokku laulatatud rahvuslik ja seltskondlik traditsioon, kus vähkidest isegi tähtsam on rituaal ja emotsioon, lapsemeelne pidutsemine ja ühised joogilaulud. Tühja need vähid kõhtu täidavad! Nagu mõnes Astrid Lind­greni lasteraamatus, räägivad need, kes rootslaste vähipeol käinud.