NÄDALA RESTORAN ⟩ Killuke Prantsusmaad Haapsalus

Killuke Prantsusmaad ehk kohvik-brasserii Gallia Kukk asub Haapsalu peatänava ääres sajandivanuses puumajas. Väikese söögikoha interjöörist õhkub kodusust, kõlab prantsuse muusika. Silma jääb eklektiline vintage-mööbel, kirjude linadega kaetud laudadel on nõud, mida kaunistab sümboolselt Prantsuse lipuvärvides kukk. Laudisega kaetud seintel on perefotod, sekka kaadrid kohvikute interjööridest, mille kohta kuulen peremehelt Stéphane Clavelilt, et tema perekonna kohvikupidamise traditsioon ulatub aastasse 1871. Mees toimetab brasseriis igapäevaselt ja tema peenetundelisust ning tähelepanelikkust saavad külastajad kogeda igal sammul.