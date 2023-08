KADUNUD NAGU VITS VETTE ⟩ Neid nippe järgides ei lenda enam ükski kärbes teie kodus

Kärbsed on tüütud tegelased, kes suviti ikka ja jälle teid segavad. Inimestel on justkui arusaam olemas, kust ja kuidas nad tuppa pääsevad, kuid tasub üle korrata põhilised vead, mida siiski tehakse. Kui neist nõuannetest kinni pidada, võib olla kindel, et teie edasine elu on kärbsevaba.