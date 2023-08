AINSAD NIPID, MIDA VAJAD ⟩ Kuidas hoida kodus jahedust, kui väljas on palav

Voodipesu, mis hoiab õiget temperatuuri

Sisekujundajal on nõuandeid ka neile, kellel on raskusi palavas toas magamisega. Tema sõnul on sel juhul kõige olulisem, et voodipesu oleks looduslikust materjalist.

«Kangaid, mis teevad voodis olemise mugavamaks, on palju. Näiteks puuvill, viskoos ja lüotsell viivad niiskuse kehast eemale ning aitavad hoida ühtlast temperatuuri. Linane tekikott laseb õhku läbi ja juhib hästi soojust, hoides sind talvel soojas ja suvel jahedas,» selgitas sisekujundaja.

Ta märgib, et olemas on ka erilahendusi, mis aitavad kehal öösiti temperatuuri reguleerida – näiteks sellele kaasa aitavad madratsi- ja padjakaitsed. «Osad madratsikaitsed on valmistatud temperatuuri reguleerivast materjalist, mis tekitab jahedama olemise, et tunneksid end ka palavaga mugavamalt. Mõne ergonoomilise padja üks külg on jahutava toimega,» lisas Castro.

Loomingulised jahutusviisid

Ilmselt on meist igaühel omad nipid, mis aitavad palavaid päevi üle elada. IKEA sisekujundaja jagab ka selle kohta paar soovitust.

«Kodus olles on lihtne piisavalt vedelikku tarbida ja end jahutada. Täida klaas jääkuubikute, värskelt pressitud sidrunimahla, marjade ja paari purustatud piparmündilehega, võta istet ja naudi värskendavat jooki. Või võta pihustipudel, täida see külma veega ja lisa mõned kurgiviilud. Piserda sellega nägu ja soovi korral ülejäänud keha, ja kui uuesti palav hakkab, siis korda seda,» soovitas Castro.