Varaste eest hoiatav nõmmekas: jõudu oli neil palju

Pätt jäi küll ühele teisele elanikule vahele, kuid rabeles end lahti ning tuli kolme päeva pärast varahommikul kella 5.30 ajal koos kahe kaaslasega tagasi, et kaasa võtta kaks elektrijalgratast. «Neil polnud akusid peal ning lisaks olid ka lukus,» kirjutab majaelanik. Kuid jõudu neil oli ja seljas need minema veeti.

Kohalik hoiatab, et uinutava elukeskkonnaga Nõmme ei ole paraku nii turvaline, kui eeldada võiks. Ta soovitab võtta kasutusele turvameetmed, et sellised kriminaalid nii lihtsalt tegutseda ei saaks.

Mis ripakil, see ära

G4Si standardlahenduste divisjoni direktori Tarmo Pärjala sõnul tunnevad kortermaja elanikud end tihti liiga kindlalt. Arvatakse, et majal on fonolukk ning pätid majja ei saa. Samuti mõeldakse, et kui maja ees ja sees on kaamerad, siis võivad rattad väljas vedeleda, ega keegi neid sealt ära ei varasta.

«Eeldatakse ka seda, et rattavarguste probleem puudutab vaid neid, kel on jalgrattad. Nii see paraku pole. Fakt on see, et rattavargad ei varasta ainult rattaid, vaid nad elatuvadki vargustest,» toonitab turvaekspert.