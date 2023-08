USKUMATU ⟩ Google küsib töötajatelt selle lisahüve eest raha

Google pakub oma töötajatele võimalust magada ettevõtte linnakus, et usinad töömesilased ei peaks päevas ülemäära palju aega liikluses veetma.

Tehnogloogiahiid pakub nimelt etevõtte Mountain View's asuvas kontorikompleksis soodushinnaga öömaja. Ettevõtte kinnitusel on tegu nende suvepakkumisega, mis läheb töötajale maksma 99 dollarit ehk ligi 90 eurot öö kohta. Suvepakkumine kestab 30. septembrini ning on kuuldavasti mõeldud selleks, et lihtsustada töötajate pendelrännet.