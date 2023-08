Korteriühistute suveülikoolis lahatakse kolme järjest olulisemaks muutuvat küsimust

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla hinnangul ongi renoveerimine heaks näiteks korteriühistu toimimisest. «Juhatusel on muidugi väga suur roll selles, kuidas majas asjad liiguvad,» rõhutab Jaadla. Ent murekohaks on põlvkondade vaheldumine ning aastakümneid ametis olnud aktivistide lahkumine. «Põlvkond, kes 90ndatel ametisse asus, on täna juba soliidses pensionieas ning ei ole aus eeldada, et nad teeks seda tööd veel paarkümmend aastat,» räägib Jaadla. Probleemiks on ka asjaolu, et enamik ühistujuhte teeb seda tööd õhinapõhiselt, tasuta või kõigest sümboolse tasu eest. «Samas töömaht kogu aeg kasvab, samuti tuleb end pidevalt täiendada, et muutustega kursis olla,» räägib Jaadla.