KOHUSTUSLIK ⟩ Need nipid kaitsevad teie autot rahe eest

Mida paksem on tekk, seda parem on kaitse. Tekke leidub meie kõigi kodudes, mistõttu peaks ennetus olema lihtne. Mida rohkem tekke te auto peale laotate, seda väiksem on tõenäosus, et rahe teie sõiduvahendile liiga teeb. Võimalusel koguge kokku vanad, kuid võimalikult paksud tekid ja asetage need esmalt akendele, sest suur rahekuul purustab autoakna uskumatult lihtsalt.