TUBLI TÖÖ ⟩ Kadrioru pargi peenar pälvis suure rahvusvahelise tunnustuse

Luigetiigi peenra autori Katrin Torni sõnul on praegu trendiks teha segaistutusi, nii et ühelt poolt järgis ta peenart kavandades Kadrioru pargi lähteülesannet, teiselt poolt jäi autori hooleks see, et peenar oleks atraktiivne ning erinevad detailid hakkaksid kokku kõlama.