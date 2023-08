UUS MUSTER ⟩ Üha rohkem noori kasutab kodulaenu omaosaluse tasumiseks just seda varianti

Kõrge inflatsioon ja Euroopa keskpanga intressimäärad on teinud kinnisvaraturule sisenemise raskemaks ja eriti noortel on aina keerulisem leida omaosaluseks vajalikku raha. Järjest sagedamini tulevad siin mängu lapsevanemad.

Elukalliduse kasv ühes intressimäärade tõusuga on pannud pangad olukorda, kus kodulaenu taotlejatele tuleb eitavaid vastuseid anda rohkem kui varem. Luminori klienditeenuste juhi Kaspar Korki sõnul on tunnetuslikult kasvanud ka kodu otsivate inimeste keskmine vanus, kuna noortel on praegustes tingimustes väga keeruline kinnisvaraturule siseneda.

«Kui varem tuli esimese kodu ostuks käia keskmiselt välja umbes 10 000 eurot, siis nüüd on see summa väga palju tõusnud. Seetõttu on noortel spetsialistidel ja noortel peredel järjest keerulisem sobivat kodu osta, sest võimalused ja vajadused ei pruugi olla kaugeltki tasakaalus,» sõnas ta.

Kuigi Luminori tellimusel hiljuti läbi viidud uuringu kohaselt plaanib kolmandik Eesti inimestest uue kodu ostmist ning 28 protsendil neist on olemas ka vajalik omaosaluse summa, moodustavad siiski lõviosa koduotsijatest just need, kel omaosaluseks vajalikku rahasummat tagataskust võtta ei ole.