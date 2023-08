USKUMATU ⟩ Üle 10 000 inimese on nõus tasuta võileibade nimel oma nime vahetama

Eelmisel nädalal kuulutas kiirtoidukett Subway välja konkursi, mille raames pakutakse õnnelikule väljavalitule eluks ajaks tasuta võileibu ning seda juhul kui õnnelik väljavalitu on nõus oma eesnime Subwayks muutma.

Ettevõtte sõnul valitakse õnnelik võitja välja veel sel kuul ning ettevõte katab isegi 750 dollari suuruse riigilõivu. Võitjal on seejärel neli kuud, et nimi ära muuta. Võidu vormistamiseks peab õnnelik väljavalitu esitama tõendi nimevahetusest.

Ent nagu igal heal asjal ikka, on ka Subway kampaania juures väike konks. Nimelt on kampaaniatingimustes kirjas, et «eluaegne» võileibade pakkumine näeb tegelikult ette 50 000 dollari (45 509 euro) väärtuses kinkekaarte.