Seto Kostipäival avab oma ukse 20 kodukohvikut, teiste seas ka tuntud Eesti muusik

Kostipäeva eesmärk on tutvustada seto kööki ja Setomaa toorainest valmistatud koduseid hõrgutisi, ettevõtmise tänavuseks põhiteemaks on valitud mahe mustsõstar.

Piiriveere Liidri tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi tiimi liige Endla Mitt ütles, et Seto Kostipäiv saab tänu kultuuripealinnale hoogu juurde.

«Pika traditsiooniga Seto Kostipäiv on aastatega kujunenud üheks magnetiks, mis tõmbab huvilisi suviti tutvuma Setomaa eluolu ja selle kandi erilise köögikunstiga. Tänu kultuuripealinna kogukonnaprogrammile laiendab kostipäev oma ettevõtmist ning korraldab seto kööki tutvustavaid tegevusi ka pärast traditsioonilist kostipäeva nädalavahetust,» rääkis Mitt.

MTÜ Seto Küük juhatuse liige ja tegevjuht Ülle Pärnoja lausus, et Seto Kostipäiv plaanib tutvustada seto köögi eripära laiemalt ka olulistel kalendripühadel, näiteks maaselitsa ja seto lihavõtete ajal.

«Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi raames pöörame suuremat tähelepanu ka koostöö innustamisele kohalike kohvikute ja toidutootjate vahel,“ selgitas Pärnoja. „Kuna Setomaa on kujunenud mahetootmise üheks eestkõnelejaks ning mahe mustsõstar on väärtuslik mari, mida kasvatatakse meie kandis palju koduaedades ja ka suurematel põldudel, otsustasime tänavu võtta Seto Kostipäivä põhiteemaks just mustsõstrast valmistatud toidud, nii magusad kui ka soolased.»