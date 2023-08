MUGAV LAHENDUS ⟩ Tartu koondab üüripinnad ühtsesse infosüsteemi

«Tartu linnal on üle 70 erineva hoone, milles olevaid ruume saab põhitegevusest vabadel aegadel välja üürida. Nende hulgas on saale, nõupidamisruume, võimlaid ning spordiväljakuid, mida saaksid vabadel aegadel linlased kasutada,» ütles linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson. «Seni on asutused kuvanud ruumide üüriinfot oma kodulehtedel ja see on olnud raskesti leitav. On puudunud keskne koht, kust huvilised saaksid täieliku ülevaate, millised ruumid on Tartu linnal saadaval.»