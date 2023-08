KÕNNI MINEVIKURADADEL ⟩ Narva raekojas avatakse virtuaalne Vana Narva

Narva vanalinna alal on lisaks eksponeeritud ka teine ajaloolise linna makett. See asub Narva muuseumi kunstigaleriis. Enne raekoja sulgemist renoveerimiseks asus kuulus Vana Narva pabermakett sealses teise korruse saalis. See oli loodud kohaliku käsitöölise Fjodor Santsõni poolt. Juba raekoja projekteerimise alul oli selge et pabermakett raekotta tagasi ei mahu. Just siit tekkis idee luua virtuaalne Vana-Narva kui pabermaketi loogiline jätk.